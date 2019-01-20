Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Bildiklerimiz Var Sizin Bilmedikleriniz Var. Her Şeyi Seslendirerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Bildiklerimiz Var Sizin Bilmedikleriniz Var. Her Şeyi Seslendirerek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bildiklerimiz var sizin bilmedikleriniz var. Her şeyi seslendirerek konuşamayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bildiklerimiz var sizin bilmedikleriniz var. Her şeyi seslendirerek konuşamayız. Bazı şeylere müdahale edildiyse bunları anlıyor olmalısınız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da halka hitap etti
Erdoğan:
"Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Ordu, Politika
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