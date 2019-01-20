Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Bildiklerimiz Var Sizin Bilmedikleriniz Var. Her Şeyi Seslendirerek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bildiklerimiz var sizin bilmedikleriniz var. Her şeyi seslendirerek konuşamayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim bildiklerimiz var sizin bilmedikleriniz var. Her şeyi seslendirerek konuşamayız. Bazı şeylere müdahale edildiyse bunları anlıyor olmalısınız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu
'da halka hitap etti
Erdoğan:
"Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik"
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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