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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz."
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