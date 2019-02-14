Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Derdimiz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünün Sağlanmasıdır Ama Bir An...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır."

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