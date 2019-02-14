Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Derdimiz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünün Sağlanmasıdır Ama Bir An...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Derdimiz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünün Sağlanmasıdır Ama Bir An...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:28 Kaynak: AA

Münbiç, İdlib, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Yeniden Oluşturuldu

Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Derdimiz, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünün Sağlanmasıdır Ama Bir An...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]