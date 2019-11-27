Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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