Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur.' - Son Dakika
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