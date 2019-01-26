Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Huzurumuza, Refahımıza Kastedenlere Hayat Hakkı Tanımayacağız,...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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