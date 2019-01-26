Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Huzurumuza, Refahımıza Kastedenlere Hayat Hakkı Tanımayacağız,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Huzurumuza, Refahımıza Kastedenlere Hayat Hakkı Tanımayacağız,...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:37 Kaynak: AA

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