Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:45 Kaynak: AA
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