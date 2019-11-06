Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim içimizden doktoru da çıktı, mühendisi de çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:45 Kaynak: AA
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