Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir.

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:05 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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