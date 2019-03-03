Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir.
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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