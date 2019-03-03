Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir"

12 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:31 Kaynak: AA

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