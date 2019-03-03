Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir"

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Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam