Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İçin Anketçilerin Değil, Milletin Sözü Kıymetlidir"
12 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:31 Kaynak: AA
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