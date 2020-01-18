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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir."
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