Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir
10 dakika önce
Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Tören alanından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Son Dakika Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi