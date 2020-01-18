Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir

10 dakika önce

Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

Tören alanından görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir

Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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