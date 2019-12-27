Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim için önemli olan sizlerin kanaati, sizlerin düşüncesidir' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim için önemli olan sizlerin kanaati, sizlerin düşüncesidir"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:33 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Hereke ilçesinde halka hitap etti.
(4)
"60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!