Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İdlib'de büyük bedeller ödeyerek ateşkes sağladığımız ve sivilleri koruma altına aldığımız bir dönemde AB de üzerine düşeni yapmalıdır." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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