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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...
6 saat önce
Camiden genel görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:07 Kaynak: AA
Camiden genel görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.
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