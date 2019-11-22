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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...

6 saat önce

Camiden genel görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Camiden genel görüntü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiden çıkışı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim inancımızda camilerimiz gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen...

Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:07 Kaynak: AA
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