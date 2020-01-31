Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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