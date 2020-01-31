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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var."
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim İsrail ile sorunumuz yok. İsrail'in hukuksuz, haksız uygulamalarına itirazımız var." - ANKARA
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