Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz."
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:51
Kaynak: AA
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