Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi... - Son Dakika

Son Dakika

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