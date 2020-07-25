Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur"
Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşması Açılışın yapılması, kurdele kesimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yöntemiyle katıldı.
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25.07.2020 22:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur" - Son Dakika