Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Kimseyle Bir Pazarlığımız Yok Ama Hepsi Pazarlık Odalarında...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:57 Kaynak: AA
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