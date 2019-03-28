Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Kimseyle Bir Pazarlığımız Yok Ama Hepsi Pazarlık Odalarında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim kimseyle bir pazarlığımız yok ama hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar."

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