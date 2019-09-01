Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır.

15 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir."

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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