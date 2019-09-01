Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Vatandaşlarımız CHP'nin tutarsızlığını not ediyor

Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz