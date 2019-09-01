Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır"

14 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir."

Cumhurbaşkanı, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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