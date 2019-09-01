Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir."

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