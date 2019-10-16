Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:39 Kaynak: AA
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