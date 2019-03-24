Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Paramız Türk Lirası. Buna Sahip Çıkacağız. Bunların Oyununa da...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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