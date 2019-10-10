Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
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