Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Referansımız, Son 25 Yılda Bu Şehre (İstanbul'a)...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Referansımız, Son 25 Yılda Bu Şehre (İstanbul'a)...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim referansımız, son 25 yılda bu şehre (İstanbul'a) kazandırdıklarımızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim referansımız, son 25 yılda bu şehre (İstanbul'a) kazandırdıklarımızdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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