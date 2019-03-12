Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Referansımız, Son 25 Yılda Bu Şehre (İstanbul'a)...
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim referansımız, son 25 yılda bu şehre (İstanbul'a) kazandırdıklarımızdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim referansımız, son 25 yılda bu şehre (İstanbul'a) kazandırdıklarımızdır."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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