Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:46 Kaynak: AA
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