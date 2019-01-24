Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'de İşgal Diye Bir Derdimiz Yok. Bize 780 Bin Kilometrekarelik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'de İşgal Diye Bir Derdimiz Yok. Bize 780 Bin Kilometrekarelik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarımız yeter."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

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