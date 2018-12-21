Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin Topraklarında Gözümüz Yok Ama Suriye'den Bize Gelecek...
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim Suriye
'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: AA
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