Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin Topraklarında Gözümüz Yok Ama Suriye'den Bize Gelecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin Topraklarında Gözümüz Yok Ama Suriye'den Bize Gelecek...

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:52 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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