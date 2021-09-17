Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı, bunların hepsi muhalefetin yanında.' Burada, burada."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur."