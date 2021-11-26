Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz" - Son Dakika

Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de "Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni"nde konuşma yaptı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil tedavi etme aşamasına geçtik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içinde olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum"