Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Sizlerden sadece eğitiminize, hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı üyelerini Türkevi'nde kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan, gençlerden hedeflerine odaklanmalarını, ülkeleri, milletleri ve kendileri için hayal kurmaya devam etmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim hayatı salgın nedeniyle kesintiye uğrasa da öğrencilerin barınma ve burs desteği gibi ihtiyaçlarında değişiklik olmamıştır. Sağladığınız imkanlar sayesinde onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz. Türkiye'nin 2010 yılından bu güne 5 farklı eyaletteki 8 merkezde 500'ü aşkın öğrenciye hizmet sunması takdire şayandır. Sürecini yakından takip ettiğim New York'taki yurdun da bir an evvel tamamlanarak Türk ve yabancı öğrencilere hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum" dedi.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili gençler, insan ömrünün en kıymetli hazinesi hayat mevsiminin bahar mevsimi olan gençlik, aynı zamanda bireyin şahsiyet ve karakterinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir. Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük ihmalin milletimize, devletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili çalışmalara bu hassasiyetle yaklaştık. Gençlerimizin kendilerini en güzel, en donanımlı yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık" ifadelerini kullandı.

"VAKFIMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖRNEK FAALİYETLER ÇAĞIMIZIN VEBASI OLAN İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR"

"Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden vakıflarımızın teşvik edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk" diyen Erdoğan, "TÜRKEN Vakfı'mız da yürüttüğü faaliyetlerle hem kendi gençlerimize hem de ülkemizin ve tüm Amerikan toplumunun geleceğine yatırım yapıyor. Vakfımızın gerçekleştirdiği örnek faaliyetler çağımızın vebası olan İslam düşmanlığı ile mücadelemize önemli katkılar sağlıyor. Gençlik Köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik ön yargıların kırılmasına sizler yardımcı oluyorsunuz. Bu programın önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının daha da artarak sürdürülmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ONLAR BİR FAALİYET YAPIYORSA BİZ 10 FAALİYET YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu yüzden onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz 10 faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz binlercesine, yüzlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"ATANIZ SULTAN ALPARSLAN'DIR, FATİH'TİR, YAVUZ'DUR, SİNAN'DIR, BARBAROS'TUR, NENE HATUN'DUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda TÜRKEN Vakfı'na gönül veren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her fırsatta gençlerimize şu hususları hatırlatıyorum; sizler asla sıradan bir milletin, sıradan bir ülkenin evlatları değilsiniz. Hepiniz de tarihi ile, birikimiyle, vicdanı ile, değerleriyle mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla necip bir milletin evlatlarısınız. Atanız Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur. Siz Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, daha nice büyük mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız" dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ MİLLETİMİZ TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK DERSİ VERMİŞTİR

"Bugün de vatanı, bayrağı, ezanı ve istikbali söz konusu olduğunda ölümü öldüren cesur bir milletin çocuklarısınız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletimiz çıplak elleri ile tankları durdurarak, silahları susturarak tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi vermiştir. Başınızı asla yere eğmeyin, özgüveninizi asla kaybetmeyin, ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin, karamsarlığa kesinlikle kapılmayın. Her biriniz bizim ve ailenizin istikbalisiniz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere sizler imza atacaksınız. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere gelecek, ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Sizlerden sadece eğitiminize, hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum" dedi.

(Derya Yetim/İHA)