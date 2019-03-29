Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Terörle Mücadelemiz Devam Edecek"
15 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'deki mitingde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'deki mitingde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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