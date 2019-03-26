Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar."

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