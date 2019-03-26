Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler.

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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