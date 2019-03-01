Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Ülkemizde Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Niye Beka Meselesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Ülkemizde Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Niye Beka Meselesi...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Irak, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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