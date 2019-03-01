Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Ülkemizde Kürdistan Diye Bir Bölge Var mı? Niye Beka Meselesi...
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Niye beka meselesi dediğimizi anlıyor musunuz? İstiyorsanız Kuzey Irak
'ta Kürdistan var, defol oraya git. Biz, size bu toprakları böldürtmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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