Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Vatan Millet Düşmanlarına Kaptıracak Tek Bir Gencimiz Yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Vatan Millet Düşmanlarına Kaptıracak Tek Bir Gencimiz Yoktur"

25 dakika önce

- Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.

- Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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