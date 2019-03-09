Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Vatan Millet Düşmanlarına Kaptıracak Tek Bir Gencimiz Yoktur"
25 dakika önce
- Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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