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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer...
7 saat önce
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (9) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:51 Kaynak: AA
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması (9) ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" dedi.
Erdoğan: "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir"
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