Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye...

7 saat önce

11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu.

11 milyon fidan dikme etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu. (4)

Erdoğan: "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez."

Erdoğan: "Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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