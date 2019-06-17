Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte hayatını kaybeden Muhammed Mursi hakkında tüm bilinmeyenler Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]