Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim zalimlerle Mursi'nin katili olan kişilerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir, bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna mücadele eden bir şehittir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
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