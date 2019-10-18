Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimkiler orada kalacak'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimkiler orada kalacak'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimkiler orada kalacak', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler. Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler orada kalacak. Gerçekten terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu görecekler."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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