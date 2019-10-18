Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizimkiler orada kalacak'
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Savunma Bakanından aldığım bilgiye göre çekilmenin başladığını ifade ettiler. Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler orada kalacak. Gerçekten terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu görecekler."
(İHA)
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