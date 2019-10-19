Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez."
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez."
Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı