Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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