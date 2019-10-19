Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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