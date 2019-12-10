Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim alması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na kalpak takılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kemer ve kılıç verilmesi

Yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı kadına tespih hediye etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazilerle toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler hep birlikte, bir vücudun azaları gibi olacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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