Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler Malta ile Dayanışmaya Her Zaman Hazırız"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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