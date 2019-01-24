Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler Malta ile Dayanışmaya Her Zaman Hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler Malta ile Dayanışmaya Her Zaman Hazırız"

46 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile baş başa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:45 Kaynak: AA

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