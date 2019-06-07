Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:10 Kaynak: AA
: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler."
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