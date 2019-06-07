Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde, özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var. Onların korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler."
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:10 Kaynak: AA
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