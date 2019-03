Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizler Teröristlerle Omuz Omuza Yürüyenlere Hadi Yürüyün Diyemeyiz" (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor. Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur" dedi.



Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydandaki vatandaşların kendisini karşılarken birlikte söyledikleri Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok da Konya'ya yakışır" diyerek, "Büyükşehir belediye başkan adayımız ile ilçe belediye başkan adaylarımızın her birinin gönülleri fetih edecek projeleri var. Bugüne kadar nasıl geldin bundan sonra da devam inşallah. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı olarak bugüne kadar nasıl olduysa yeni sistemde Konya'nın yanında yer alacağız. Artık eskisi gibi değil. Üçlü mekanizma. İnşallah el ele Konya'yı daim edeceğiz. Metro başta olmak üzere, şehrimizin geleceği için söz verilen yatırımların yerine getirilmesi için milletvekili arkadaşlarımla beraber takipçisi olacağım. Ülkemizin şu anda en genç büyükşehir belediye başkan adaylarından birini Konya'da tecrübesiyle sizlerin emrine verdik. Ama deneyimi ve tecrübesiyle beraber içimizden biri. Bundan sonra da size efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Oy var, hizmet var diyor Hatay'da. Kim bu, CHP. ya sen kimsin? Ama bizdeki anlayış ne? Bizdeki anlayış biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Eskiler, yitik kaybedildiği yerde bulunur derler. Biz de inşallah Konya'da kaybettiğimizi Konya'da bulacak ve tüm Türkiye sathına, tüm dünyaya yayacağız" dedi.



"Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur"



"Tarihi konuşup, tarihi değerlendiriyoruz, bunun için 31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor" diyen Erdoğan, "Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor. Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur. Türkiye belki de en kritik seçimlerin birini 31 Mart'ta yaşayacak. Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. Gençler, şunu unutmayın. Bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Aksi takdirde sınırlarımıza kadar gelen teröristlerin oyununu bozmak zorlaşır. Aynı şekilde bu seçimde ortaya çıkacak bir olumsuzlukta Yeni Zelenda'daki teröristin tüm açıklıkla ortaya serdiği gibi ülkemize göz dikenlere gün doğar" ifadelerini kullandı.



"CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; böyle bir adamın genel başkanlığında daha ne kadar buraya oy vereceksiniz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara vererek meydandaki vatandaşlara büyük ekranlardan, Yeni Zelenda'daki terör katliamından görüntüler, silah üzerindeki mesajlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüm izletti. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki, "İslam dünyasından kaynaklanan terör" ifadelerine sert tepki göstererek, "Ya sen o zaman Avusturalya'daki terörist senatörden ne farkın var. Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; Böyle bir adamın genel başkanlığında daha ne kadar buraya oy vereceksiniz. Her şey açık ve net ortada. ya bunu Batı'ya anlatamadık, demek ki sana da anlatamamışız. Şu ifadeye bak. O zaman senin iç dünyanda farklı şeyler var. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin tüm seçimleri kaybettin, bu seçimi de kaybedeceksin. Tek dayanağı var. Nasıl olsa ben oturduğum koltuktan kalkmam diyor" şeklinde konuştu.



"Bizler teröristlerle omuz omuza yürüyenlere hadi yürüyün diyemeyiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



"Şimdi 31 Mart'ta bu zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir daha bellerini doğrultamasın. Bir tanesi var içlerinde, güya hanımefendi. Bir ara da bir yurt konseyi çıkardılar, onun temsilcisi. Ayın 15'inden sonra başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Dur bakalım, şu anda senin iyi günlerin. Sen, Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi hissettirerek fatura kestireceksin. Asıl fatura sana kesilecek. Yurt konseyi faturan, Cumhurbaşkanına iftira ben halkıma nasıl terörist derim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Aydın'da, Denizli'de söylediğimi söylüyor. Yurt konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, gereken hesabı vereceksin. Tabii senin şimdi dirsek temasında olduğun bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek sureti ile avukatlarımı yönlendirdim. Bizler teröristlerle omuz omuza yürüyenlere hadi yürüyün diyemeyiz. YPG bize mi saldıracak diyor. Senin gözün var görmüyorsun. Saldırıyor işte. Bunlara da gereken dersler verilecek. Seçimden sonra bir tarafta parlamento ve yargıyla işin üzerine üzerine gideceğiz." - KONYA

