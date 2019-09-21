Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız."
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