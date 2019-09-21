Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 74. Genel Kurulu) Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak ne inanıyorsak ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli, saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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