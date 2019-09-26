Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:07 Kaynak: AA
Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında! Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti