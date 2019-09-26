Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın adaylığını takdim...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:07 Kaynak: AA
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