Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz"
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