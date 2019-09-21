Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır'ı aday gösterdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiklerini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareket etti. Ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, temaslarına ilişkin bilgi verdi.



Bu yılki BM görüşmelerinde; yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması temalarının ele alınacağını vurgulayan Erdoğan, "Gündemde iklim, sürdürülebilir kalkınma ve sağlık konuları ağırlıklı olarak yer tutuyor. Bu kapsamda BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenen İklim Eylemi Zirvesi ile Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları Zirvesi Liderleri diyaloguna iştirak edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra dünya liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, Türkiye-Malezya- Pakistan üçlü zirvesinin de Malezya'da düzenleneceğini kaydetti.



24 Eylül günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Hitabımda, BM gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz. Türkiye'nin çok taraflılığa olan güçlü desteğini vurgulayacağım" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Genel Kurul Başkanı adayını da açıklayarak, "Bu vesile ile 2020 Eylül ve 2021 Eylül dönemini kapsayacak olan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi de duyurmak isterim. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum" dedi.



Erdoğan, New York'ta yaşayan Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri ve bölgedeki Musevi Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceğini vurguladı. - İSTANBUL