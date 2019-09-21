Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek
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Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecekTuba ATAV-Arda ERDOĞANNEW YORK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Tuba ATAV-Arda ERDOĞANNEW YORK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki konuları dünyayla paylaşacak. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan, bm genel kurulu'na hitap edecek

Birleşmiş Milletler, Eylül, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
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