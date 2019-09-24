Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel MerkezindeNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda hitap etmek üzere BM Genel Merkezine geldi. Erdoğan'ın BM binasına gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birleşmiş Milletler programına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını TSİ 18.15'te yapması bekleniyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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